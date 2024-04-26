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Китай

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Специальный художественный проект "Шелковый путь" открылся в Москве в рамках юбилейной выставки З. Церетели

Москва, 25 апреля /Синьхуа/ -- Специальный художественный проект "Шелковый путь" открылся в Московском музее современного искусства в рамках большой выставки Зураба Церетели "Солнечный сад", посвященной 90-летнему юбилею всемирно известного художника и скульптора.

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