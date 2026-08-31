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Экономика данных в Китае: новые бизнес-модели с оплатой по результату

Экономика данных в Китае: новые бизнес-модели с оплатой по результату

Китай исследует новые бизнес-модели, включая подписки на основе токенов и гибкое ценообразование для услуг в сфере данных и искусственного интеллекта.

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