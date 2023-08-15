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Чиновники нагло обманули Путина. Заменили в контрактах одну букву

Чиновники нагло обманули Путина. Заменили в контрактах одну букву

Стоило Владимиру Путину дать указание о том, что российские чиновники должны пересесть с иномарок на отечественные автомобили, как в Сети уже появились, можно сказать, документальные доказательства об игнорировании этого указа.

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Комментарии
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Nikitenko Jury
А чему удивляться? Все эти указания являются простым сотрясением воздуха. Даже за более тяжкие провинности, и даже преступления, они выходят сухими из воды, а уж за эту ерунду, на которую они просто не обращают внимание.
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