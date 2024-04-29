Тренер Игнатьев заявил, что игроки "Зенита" покрылись паутиной

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил, что футболистам "Зенита" надо изменить свое отношение к делу, чтобы суметь выбраться из тяжелого положения чемпионате России.
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