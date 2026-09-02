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Краснодарец выиграл 35 млн рублей, генерируя случайные числа 35 раз

Краснодарец выиграл 35 млн рублей, генерируя случайные числа 35 раз

Монтажник окон из Краснодара выиграл в лотерею 35 миллионов рублей. Подробности сообщило РИА «Новости» .

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