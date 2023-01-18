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"Русский народ полностью исчезнет" - о чем говорил учёный Лев Гумилёв

"Русский народ полностью исчезнет" - о чем говорил учёный Лев Гумилёв

﻿﻿Его с детства заклеймили врагом народа - 4 ареста и 14 лет за решеткой - но на тюремных нарах, в тесной и темной камере он продумывал свои теории, которые впоследствии сделали его тем, кем они продолжаются до сих пор с говорить о.

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