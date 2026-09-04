Volkswagen утвердил план реструктуризации: до 60 тысяч рабочих мест под угрозой

Наблюдательный совет автоконцерна Volkswagen одобрил масштабный план реструктуризации, который предусматривает сокращение до 60 тысяч рабочих по всему миру.
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