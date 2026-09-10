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Царьград

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Эйнар Мендес погиб в спортзале после 30 лет в браке

Эйнар Мендес погиб в спортзале после 30 лет в браке

4 сентября Эйнар Мендес, знаменитый бодибилдер, отметил 30-летие брака, поделившись тёплыми словами о жене Ян.

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