Спасатели Ленобласти за сутки выезжали на 17 происшествий

За последние сутки подразделения пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области выезжали на 17 происшествий.
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