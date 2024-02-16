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В Подмосковье введут новую выплату для детей с особыми потребностями

В Подмосковье введут новую выплату для детей с особыми потребностями

РИАМО - 16 фев. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова заявила, что новая выплата для детей с особыми потребностями может появиться в регионе, сообщает пресс-служба регионального детского омбудсмена.

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