BZ: назначение Мединского может стать поводом для срыва переговоров Украиной

Украина может использовать назначение помощника президента России Владимира Мединского во главе российской делегации на переговорах в Стамбуле как предлог для выхода из диалога и усиления давления на Запад в вопросе военной помощи.
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