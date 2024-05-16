Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил в киевском баре Barman Diktat, исполнив песню "Rockin’ in the Free World", которая является критикой Запада, а не гимном свободы, как считалось ранее.
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