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Царьград

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В Кемерове LADA Kalina сбила школьника на улице Клары Цеткин

В Кемерове LADA Kalina сбила школьника на улице Клары Цеткин

Дорожная авария с участием ребёнка случилась в среду вечером, 16 сентября. Около 18:00 возле дома №13 по улице Клары Цеткин автомобиль LADA Kalina сбил подростка.

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