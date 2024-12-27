Грузия отказалась быть «банановой республикой» для Запада

Фото: MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси3839 прочтений 2 дня назад Грузия не будет «банановой республикой» для Запада, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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