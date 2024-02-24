Главное из сводок военкоров: как растёт фронт в ДНР, что происходит в Запорожье и какие теракты готовит Киев Ольга ВайленкоАрмия России продолжает наступление в Донецкой Народной Республике, а военные операции развернуты по нескольким направлениям.
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