Popcaketv
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Popcaketv

31 подписчик

Свежие комментарии

  • Владимир
    кто это?Тэхен написал пуб...
  • Странник
    автору нравятся педики? данная статья для поклонников пидоров, но не здесь.....хотя.....их становится слишком много.....Тэхен рассказал о...
  • Валерий Ворожищев
    Ты, пидор соседов, заткнись!Соседов дерзнул Ш...

«Разрыдался так, что не могли успокоить», — Тэхен не может смириться, что ему запретили видеть Чонгука целых 2 года в армии

«Разрыдался так, что не могли успокоить», — Тэхен не может смириться, что ему запретили видеть Чонгука целых 2 года в армии

На днях инсайдер из Кореи на местном ресурсе опубликовал новость, в которой заявил, что Чонгук (Jungkook) и Тэхен (Taehyung), скорее всего, не будут иметь возможности видеться на протяжении всего служебного срока, хотя он стремительно приближается, а значит, что расставание ждет лучших друзей совсем скоро.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх