«Разрыдался так, что не могли успокоить», — Тэхен не может смириться, что ему запретили видеть Чонгука целых 2 года в армии

На днях инсайдер из Кореи на местном ресурсе опубликовал новость, в которой заявил, что Чонгук (Jungkook) и Тэхен (Taehyung), скорее всего, не будут иметь возможности видеться на протяжении всего служебного срока, хотя он стремительно приближается, а значит, что расставание ждет лучших друзей совсем скоро.