В НАТО признали, что оружия для ВСУ больше нет

Отставной натовский генерал уверен, что ВСУ на Запорожье утопят самих себя в крови Константин Ольшанский Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/TASS У Киева слишком мало ресурсов, чтобы поддерживать контрнаступление, пишут все ведущие западные издания: The Wall Street Journal, The Financial Times, CNN, NBC News.