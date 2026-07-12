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Газета.ру

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США вновь начали бомбить Иран после очередного закрытия Ормузского пролива

США вновь начали бомбить Иран после очередного закрытия Ормузского пролива

Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до "прекращения вмешательства США в регионе". В ответ США начали новую серию атак по целям в Иране, а министр обороны Пит Хегсет заявил, что Тегеран "сделал плохой выбор".

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