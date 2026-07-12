США вновь начали бомбить Иран после очередного закрытия Ормузского пролива

Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до "прекращения вмешательства США в регионе". В ответ США начали новую серию атак по целям в Иране, а министр обороны Пит Хегсет заявил, что Тегеран "сделал плохой выбор".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии