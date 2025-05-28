На кинозвезду подали в суд из-за “жестокой сцены изнасилования без сценария”

Исполнительница трюков Девин Лабелла подает в суд на Кевина Костнера и продюсеров его фильма “Горизонт: Американская сага – глава 2”, утверждая, что ее заставили сниматься в “жестокой” сцене изнасилования без предварительного уведомления, согласия или обязательного присутствия координатора интимной жизни.