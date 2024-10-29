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«Урсула требует»: Евробюрократия мечтает об аналоге ЦРУ и ФБР в одном флаконе

«Урсула требует»: Евробюрократия мечтает об аналоге ЦРУ и ФБР в одном флаконе

= По требованию президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен разработан проект, цель которого — постепенно создать в ЕС полноценный разведывательный орган, чтобы лучше противостоять угрозам со стороны иностранных субъектов и реагировать на шпионаж в пределах своих границ.

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Комментарии
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олеся попкова
ей бы в вагине ковыряться а не государственные дела лезть
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12 час.
Dimir De_Ross
Тупая пи³даpванkа 😂
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8 час.
СЗ
Светлана Зуева
А можео ее засунуть туда,где она является спецом? Ей там самое место....☝️😜
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6 час.

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