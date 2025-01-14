SEC заставят пересмотреть петицию Coinbase для выработки правил

Федеральный апелляционный суд обязал Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) пересмотреть свое решение об отказе в разработке новых правил, определяющих, когда цифровые активы подпадают под ее юрисдикцию.
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