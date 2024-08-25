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Гладков: ВСУ посреди ночи обстреляли поселок Ракитное в Белгородской области, погибли пять мирных жителей

Гладков: ВСУ посреди ночи обстреляли поселок Ракитное в Белгородской области, погибли пять мирных жителей

Еще 12 человек ранены, среди них трое детей, уточнил губернаторВ результате украинского обстрела поселка Ракитное в Белгородской области погибли пять человек.

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