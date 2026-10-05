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Царьград

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People: пассажир United Airlines не выжил на рейсе в США

People: пассажир United Airlines не выжил на рейсе в США

На борту самолета United Airlines, летевшего из Японии в США, 71-летний Фельмо Пенола скончался от сердечного приступа.

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