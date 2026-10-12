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Царьград

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Когда вернётся доступ к деньгам на "Яндекс Пэй"?

Когда вернётся доступ к деньгам на "Яндекс Пэй"?

Жители России лишились доступа к своим деньгам на "Яндекс Пэй". В компании поделились хорошей и плохой новостью по поводу зависших в сервисе средств.

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