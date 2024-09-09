«Получил волшебного пенделя». Зеленский в США заговорил об остановке боев

К счастью тут в нете не вы одна, многие прочтут мой комментарий, и будут знать.

Катерина

"А зря вы не берете в расчет поведение коллективного еврейства... Поглядите на Палестину и ЗНАЙТЕ, ЧТО ЖДЕТ ВАС и ВАШЕ ПОТОМСТВО, если на Украине победят они..."------------------------------------------------------ ОНИ и победят... если допустить, что с обеих враждующих ноне сторон будут завывать ТАКИЕ, как ВЫ. Их-то (евреев) в окопах нет.