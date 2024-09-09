«Получил волшебного пенделя». Зеленский в США заговорил об остановке боев

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Комментарии
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лл
лина любимцева
К счастью тут в нете не вы одна, многие  прочтут мой комментарий, и будут знать.
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2 час.
Катерина
&quot;А зря вы не берете в расчет поведение коллективного еврейства... Поглядите на Палестину и ЗНАЙТЕ, ЧТО ЖДЕТ ВАС и ВАШЕ ПОТОМСТВО, если на Украине победят они...&quot;------------------------------------------------------  ОНИ  и  победят...  если  допустить,  что  с  обеих  враждующих  ноне  сторон  будут  завывать  ТАКИЕ, как ВЫ.  Их-то (евреев)  в  окопах  нет.
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2 час.
Катерина
И  что?   Что-то   РАБОЧИЙ  Донбасс  не   принял  ваших  стрелковых.)))
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2 час.

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