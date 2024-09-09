Владимир Зеленский выступил на американской базе «Рамштайн» и призвал завершить военные действия на Украине до начала зимы.
«Получил волшебного пенделя». Зеленский в США заговорил об остановке боев
Комментарии
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лл
лина любимцева
К счастью тут в нете не вы одна, многие прочтут мой комментарий, и будут знать.
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2 час.
Катерина
"А зря вы не берете в расчет поведение коллективного еврейства... Поглядите на Палестину и ЗНАЙТЕ, ЧТО ЖДЕТ ВАС и ВАШЕ ПОТОМСТВО, если на Украине победят они..."------------------------------------------------------ ОНИ и победят... если допустить, что с обеих враждующих ноне сторон будут завывать ТАКИЕ, как ВЫ. Их-то (евреев) в окопах нет.
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2 час.
Катерина
И что? Что-то РАБОЧИЙ Донбасс не принял ваших стрелковых.)))
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2 час.
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