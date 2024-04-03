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WP: США за две недели предупредили РФ о возможном теракте в "Крокусе"

WP: США за две недели предупредили РФ о возможном теракте в "Крокусе"

Более чем за две недели до теракта власти США сообщили российской стороне, что "Крокус Сити Холл" "является потенциальной целью", пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на "американских чиновников, знакомых с ситуацией".

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