WP: США за две недели предупредили РФ о возможном теракте в "Крокусе"

Более чем за две недели до теракта власти США сообщили российской стороне, что "Крокус Сити Холл" "является потенциальной целью", пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на "американских чиновников, знакомых с ситуацией".
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