Дети как зеркало родителей: как воспитать достойного человека

Воспитание детей Чем быстрее родители начнут понимать, что: их дети будут такими, какими они их сделают; чем быстрее они перестанут сюсюкаться с детьми, тем лучше будет результат; чем раньше родители начнут "тренировать" или "воспитывать" своих детей, тем качественнее будет результат (просто больше времени будет затрачено на это и количество, естественно, быстрее перейдёт в качество); чем быстрее родители будут относиться к детям (своим) как к взрослым, тем лучше будет результат; И таких "чем" ещё очень много.