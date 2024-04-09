Самые распространенные травмы на даче и как их избежать

Начало дачного сезона зачастую приводит к увеличению обращений к врачам. Многие дачники, стараясь поскорее подготовить участок к посадкам и летнему отдыху, буквально выбиваются из сил и работают на износ, чем существенно вредят собственному здоровью.
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