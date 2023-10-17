«Квартирку» с Ксенией Алфёровой и Александром Макогоном покажет «Россия»

Премьера художественного фильма «Квартирка» состоится 28 октября 2023 года на телеканале «Россия». По сюжету мелодрамы, Ольга (Ксения Алфёрова) и Игорь (Александр Макогон) давно женаты, у них взрослая дочь Маша (Анастасия Акатова).