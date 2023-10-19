Ревенко: «Граждане узнают, как отличать ложь от правды»

Экс-министр внутренних дел Анна Ревенко заявила, что для нее «честь получить вотум доверия парламента» и быть назначенной на должность главы Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией (Stratcom).
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