Boston Dynamics показала Atlas нового поколения. Он сменил гидравлику на электрику

Компания Boston Dynamics представила новое поколение человекоподобного робота Atlas — с электромоторами вместо гидравлических приводовAtlas прежнего поколения фактически достиг предела возможностей гидроприводов, поэтому пришло время менять конструкцию.
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