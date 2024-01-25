Путин разрешил компании "Лучшее решение" купить акции шахт бизнесмена Ахметова

Президент России Владимир Путин разрешил компании «Лучшее решение» приобрести 100% акций угольных предприятий «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская», которые раньше принадлежали украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.
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