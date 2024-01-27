Медведев пообещал в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, что враги России навсегда исчезнут с лица земли

Зампред Совбеза написал, что Украина при поддержке Запада пытается бросить вызов не только РФ, но и всему цивилизованному мируУкраина при поддержке Запада пытается бросить вызов не только РФ, но и всему цивилизованному миру, Россия сделает все, чтобы ее враги навсегда исчезли с лица земли.