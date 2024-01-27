Медведев пообещал в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, что враги России навсегда исчезнут с лица земли

Зампред Совбеза написал, что Украина при поддержке Запада пытается бросить вызов не только РФ, но и всему цивилизованному мируУкраина при поддержке Запада пытается бросить вызов не только РФ, но и всему цивилизованному миру, Россия сделает все, чтобы ее враги навсегда исчезли с лица земли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Минобороны сообщило об ударе по объектам ВПК Украины, выпускающим ракеты и взрывчатку
- «Нам нужны люди, которые будут сеять, пахать и работать на заводах»: в Бурятии отменили концерт Орбакайте и предложили пересмотреть смысл слова «звезда»
- Медведев заявил, что его предсказание о создании Техасской народной республики начинает сбываться
Свежие комментарии