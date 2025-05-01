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Врач Волкова сообщила, что квашенные овощи полезны для микробиоты кишечника

Терапевт Галина Волкова проинформировала о том, что квашенные продукты крайне полезны для желудочно-кишечного тракта, и посоветовала гражданам Российской Федерации чаще включать их в свой рацион ради того, чтобы избегать возникновения различных болезней.

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