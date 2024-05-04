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«Мы до сих пор не знаем, чем они занимались» Что известно про компанию Burisma и как она поссорила Украину и США?

«Мы до сих пор не знаем, чем они занимались» Что известно про компанию Burisma и как она поссорила Украину и США?

Политолог Максим Семенов: Burisma стала одним из каналов влияния США на Украине Фото: Jonathan Ernst / Reuters 9 апреля в Следственном комитете России заявили о причастности украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings к финансированию террористической деятельности.

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