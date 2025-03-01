Достанется ли «Оскар» Юре Боирсову?

Картина «Анора» Шона Бейкера номинирована на премию «Оскар» в шести категориях. Российский актер претендует на статуэтку в номинации лучший актер второго планаВ ночь на 3 марта в лос-анджелесском Dolby Theatre пройдет 96-я церемония вручения премии «Оскар».
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