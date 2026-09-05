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Живем ли мы внутри чужого кода: что физика говорит о гипотезе симуляции

Живем ли мы внутри чужого кода: что физика говорит о гипотезе симуляции

Однажды вечером, когда за окном уже стемнело, а в комнате горел только экран ноутбука, я поймала себя на странном ощущении.

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