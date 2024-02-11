В Минэкономразвития РФ сравнили отечественные офшоры с зарубежными

Корпоративное право, регулирующее специальные административные районы (САР) на острове Октябрьский в Калининграде и острове Русский в Приморье, учитывает потребности бизнеса и перенимает лучшие практики таких офшорных юрисдикций, как Гонконг и остров Джерси.
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