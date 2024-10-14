БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Посланцы Ким Чен Ына: Идеи чучхе уже пора переводить на украинскую мову

Посланцы Ким Чен Ына: Идеи чучхе уже пора переводить на украинскую мову

Северокорейские бойцы на подходе — или уже в зоне СВО? Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России, заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён.

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