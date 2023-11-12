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Российские С-400 превратились в еще более грозное оружие

Российские С-400 превратились в еще более грозное оружие

Недавно в ходе СВО подразделения ВС РФ провели интересные испытания в боевых условиях. Они применили на украинском ТВД свои ЗРК С-400 большой дальности, совместив стрельбу ЗУР с активной ГСН, с работой бортового комплекса «летающего радара» ДРЛОиУ А-50.

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