И будет месяц май. Сегодня мы благодарим наших дедов и прадедов за героизм, смелость и отвагу. Берегите родных, и их любовь, всегда поддерживайте близких.
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И будет месяц май. Сегодня мы благодарим наших дедов и прадедов за героизм, смелость и отвагу. Берегите родных, и их любовь, всегда поддерживайте близких.