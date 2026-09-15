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Царьград

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"Прокладки" на миллиарды: как посредники накручивают 64% к цене бензина

"Прокладки" на миллиарды: как посредники накручивают 64% к цене бензина

Стремительный рост цен на бензин и дизельное топливо на региональных АЗС заставил антимонопольщиков пристально изучить теневые схемы поставщиков.

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