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Скинула 20 лет! Помолодевшая Нетребко ошеломила народ своей внешностью

Скинула 20 лет! Помолодевшая Нетребко ошеломила народ своей внешностью

Звезда оперы снялась в откровенном образе. Статьи по теме: Ножки-палочки и откровенное мини: Нетребко не узнали на интимном фото «Какой стыд»: на Нетребко обрушилась критика из-за видео с сыном-аутистом Как на духу: Нетребко не сдержала эмоций при виде Киркорова  .

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