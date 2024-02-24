Скинула 20 лет! Помолодевшая Нетребко ошеломила народ своей внешностью

Звезда оперы снялась в откровенном образе. Статьи по теме: Ножки-палочки и откровенное мини: Нетребко не узнали на интимном фото «Какой стыд»: на Нетребко обрушилась критика из-за видео с сыном-аутистом Как на духу: Нетребко не сдержала эмоций при виде Киркорова .