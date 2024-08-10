Ремонт моста через Охту ограничит движение транспорта на трассе «Сортавала»

С 14 по 16 августа Как сообщает пресс-служба Федерального казенного учреждения Упрдор «Северо-Запад», на автодороге А-121 «Сортавала» в связи с производством работ по ремонту мастичного деформационного шва в период с 14 по 16 августа будет перекрыта одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга.