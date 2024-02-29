Врач Белого дома рассказал, какие болезни выявили у Байдена

REUTERS/Evelyn Hockstein У президента США Джо Байдена впервые выявили синдром обструктивного апноэ сна, говорится в заключении врача Белого дома – терапевта Кевина О'Коннора после ежегодного обследования американского лидера.
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