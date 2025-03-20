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Беженец рассказал, как в Суджанском районе насмерть замёрзла семья

Беженец рассказал, как в Суджанском районе насмерть замёрзла семья

Семья из трёх человек погибла от холода в своём доме в Суджанском районе Курской области, оставшись в населённом пункте, которое было оккупировано ВСУ, сообщил житель села Замостье Андрей, которого эвакуировали в пункт временного размещения (ПВР) в городе Фатеже.

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