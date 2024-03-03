Целая улица притяжения После Всемирного фестиваля молодёжи нам на память останутся граффити на Парусной, созданные художниками со всего мира.
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Целая улица притяжения После Всемирного фестиваля молодёжи нам на память останутся граффити на Парусной, созданные художниками со всего мира.