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Суд оштрафовал TikTok на 800 тысяч рублей

Суд оштрафовал TikTok на 800 тысяч рублей

REUTERS/Dado Ruvic Таганский районный суд Москвы оштрафовал TikTok на 800 тысяч рублей за неисполнение владельцем социальной сети обязанностей по ее мониторингу, сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.

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