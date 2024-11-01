Если в Хельсинки предложить прохожему отдать кому-то 20 евро — никогда! А если на войну с Россией — отдаст сразу.
Финский солдат убьет русского. А если русский солдат его? А финского за что?
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Геннадий Бережнов
Хороша твоя идеология для хохлов, а парни что воюют это как ты говоришь - не терпится убиться?
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6 час.
Александр Хироников
Лично я шарахнула бы либо по Англии, либо по США. Чтобы подальше от России была радиация, для которой расстояние в 300 км не преграда... А по финнам лучше лазером или чем-нибудь подобным, позволяющим контролировать область поражения... Не надо лазером. Дорого. После удара по англосаксам надо будет 280 000 памперсов им продать.
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5 час.
Алекс Сэм
Великое княжество Финляндское снова хочет в состав Российской империи?
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21 мин.
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