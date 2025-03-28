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Царьград

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Сильное землетрясение в Мьянме: разрушены здания, эпицентр на севере

Сильное землетрясение в Мьянме: разрушены здания, эпицентр на севере

В Мьянме произошло землетрясение силой 7,7 балла, разрушившее здания в Мандалае и Сагайне. Подземные толчки ощутили по всей стране, включая столицу Нейпьидо.

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